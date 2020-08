Deutschland hebt Reisebeschränkung für unverheiratete Paare auf

(c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Innenminister Horst Seehofer war in dieser Frage zuletzt zunehmend unter Druck geraten.

Deutschland hebt die umstrittenen Reisebeschränkungen für Paare ohne Trauschein kommenden Woche auf. Wie das deutsche Innenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, können unverheiratete Partner aus Nicht-EU-Staaten von Montag an wieder nach Deutschland einreisen.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer war zuletzt zunehmend unter Druck geraten, weil binationale Paare bereits wochenlang eine Lösung eingefordert hatten. Voraussetzung für die jetzt beschlossenen Einreiseerleichterungen ist nach Angaben des Ministeriums allerdings eine auf Dauer angelegte Partnerschaft. Diese soll etwa durch einen vorherigen gemeinsamen Wohnsitz im Ausland oder durch ein vorheriges persönliches Treffen in Deutschland nachgewiesen werden.

Neben Reiseunterlagen, die ein vorheriges Treffen belegen sollen, sind außerdem eine Einladung des in Deutschland lebenden Partners vorzulegen sowie eine gemeinsam unterschriebene Erklärung zum Bestand der Beziehung.

In Österreich dürfen Drittstaatsangehörige aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen im familiären Kreis, darunter fällt auch der Besuch der Lebenspartnerin bzw. des Lebenspartners, uneingeschränkt einreisen.

