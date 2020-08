Wie starten Sie in den Tag?

selbst-bewusst führen #31. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Grantig versus Vorfreude.

Wachen Sie unausgeschlafen aus und sind Sie schon morgens grantig?

Oder wachen Sie erholt auf und freuen sich auf den vor Ihnen liegenden Tag?

Stellen Sie sich bereits in der Früh beim Aufwachen vor, wie gut Ihnen heute alles gelingt und mit welcher Freude, sie viele kleine Schritte gut meistern.

Sollten Sie dies mehrere Tage machen und desaströse Ergebnisse haben, könnte es sein, dass Sie auf der unterbewussten Ebene einen sabotierenden Glaubenssatz haben, der alles umdreht.

Schauen wir uns das Beispiel von Michaela N. an: Ihr ging es richtig gut und als Sie das wahrnahm und an mehreren Sonntagen den Satz als Affirmation geübt hat:

„Mir geht es so richtig gut und ich fühle mich rundum wohl!“

treten kurz darauf bei ihr jedoch jedes Mal wieder körperliche Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Migräne etc. auf. So sehr, dass sie den ganzen Tag abschreiben muss.

TIPP: Machen Sie sich bewusst, dass wann immer Sie an einem positiven Glaubenssatz arbeiten und negative Ergebnisse erzielen, dass Sie sich unbewusst selbst sabotieren könnten. In dem eine Blockade in Ihrem Inneren diesen positiven Satz ins Gegenteil verkehrt.

Suchen Sie sich die Hilfe eines Experten der mit Ihnen diesen Satz bearbeitet und ausbalanciert.

Michaela geht es seit dieser Arbeit, so richtig gut und sie fühlt sich rundum wohl!

Jeder kleine Erfolg zählt! Bleiben Sie dran!

Mehr zum Thema Wie Sie mit Ihre erdrückenden Sorgen vor der Zukunft jetzt auch umgehen könnten“ nächsten Montag!

