82 neue Fälle: Coronainfektionen im Tagesvergleich gesunken

Wie auch schon in Klagenfurt gilt in Villach nun eine Maskenpflicht in der Innenstadt.

Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich gesunken. Als Reaktion auf das Gartenparty-Cluster in Villach wird eine Maskenpflicht in der Innenstadt eingeführt.

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Samstag unter 100, nämlich wieder auf 82 gesunken, so die Zahlen des Innenministeriums. Eine deutliche Reduktion im Vergleich zu den Zahlen von Freitag. Um 141 Personen ist die Zahl der Coronaerkrankten in Österreich von Donnerstag auf Freitag gestiegen, mit 84 Neuinfektionen nur in der Bundeshauptstadt.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 0

Kärnten: 5

Niederösterreich: 10

Oberösterreich: 25

Salzburg: 3

Steiermark: 6

Tirol: 2

Vorarlberg: 4

Wien: 27

Maskenpflicht in Kärnten nach Gartenparty-Cluster

Die Stadt Villach hat auf die neuen Corona-Fälle, die mit einer Gartenparty in Zusammenhang gebracht werden, mit der Verhängung einer Maskenpflicht reagiert. Sie gilt ab sofort täglich von 21.00 bis 2.00 Uhr in der Innenstadt und wurde vorerst bis 16. August anberaumt. Die Maskenpflicht gilt auch auf dem Wochen- und dem Biobauernmarkt. Der Laurentiusmarkt am Montag wurde überhaupt abgesagt.

Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse, 721 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.812 wieder genesen. Aktuell befinden sich 120 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

Mehr als 19,39 Millionen Fälle weltweit

Das Virus, das seinen Ursprung in China hat und im Dezember 2019 offiziell bestätigt wurde, wütet mittlerweile in mehr als 210 Ländern. Mehr als 19,39 Millionen Menschen haben sich mit dem Virus seitdem infiziert, 719,795 Menschen sind gestorben. In den USA, Brasilien und Indien wurden die meisten Infektionen nachgewiesen, gefolgt von Russland und Südafrika.

(APA/bagre)