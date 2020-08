China entscheidet über Status von Hongkonger Parlament

Das Oberste Entscheidungsgremium will über die Zukunft des Regionalparlaments Hongkongs entscheiden. In der Zwischenzeit übt China harsche Kritik an den US-Sanktionen.

China will in den kommenden Tagen entscheiden, wie es nach der Verschiebung der Parlamentswahl in Hongkong mit dem Regionalparlament der Sonderverwaltungszone weitergeht. Dazu berief der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, das oberste Entscheidungsgremium des chinesischen Parlaments, am Samstag eine viertägige Sitzung ein.

Peking beabsichtigt, entweder die bald auslaufende Legislaturperiode zu verlängern oder ein Übergangsgremium zu ernennen.

Die Legislaturperiode des Hongkonger Legislativrates läuft am 30. September aus. Turnusgemäß standen deshalb im September Neuwahlen bevor. Im Juli hatte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam jedoch eine Verschiebung der Wahl um ein Jahr angekündigt. Als Grund nannte sie den Anstieg der Corona-Infektionsfälle.

Verlängerung laut Lam „pragmatisch“

Mit Blick auf die anstehende Entscheidung in Peking sagte Lam, sie halte eine Verlängerung der Legislaturperiode bis zur Wahl im kommenden Jahr für pragmatisch. Allerdings müsste Peking dann auch entscheiden, ob die Amtszeit von vier oppositionellen Parlamentsabgeordneten ebenfalls verlängert wird. Die Hongkonger Wahlbehörde hatte die vier Politiker von der nächsten Wahl ausgeschlossen.

Die oppositionelle Demokratiebewegung in Hongkong hatte eigentlich gehofft, bei der Wahl im September eine Mehrheit im Regionalparlament zu bekommen.

International besteht die Sorge, dass die Demokratiebewegung durch das von Peking auferlegte Sicherheitsgesetz zu Hongkong unterdrückt wird. Nach dem Gesetz können Aktivitäten, die von den Behörden als Subversion, Sezession, Terrorismus oder Verschwörung mit ausländischen Kräften gewertet werden, mit lebenslänglichen Haftstrafen geahndet werden. Die USA

„Clownsaktionen“ der USA

Nach der umstrittenen Verschiebung der Wahl in Hongkong haben die USA Sanktionen gegen die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam, erlassen. Das teilte das US-Finanzministerium am Freitag mit.

Die USA verhängten die Sanktionen gegen Lam wegen des Vorwurfs der "Untergrabung der Autonomie" der chinesischen Sonderverwaltungszone. Lam sei direkt verantwortlich für die Umsetzung der Politik Pekings zur Unterdrückung von Freiheit und demokratischen Prozessen, hieß es zur Begründung. Das US-Finanzministerium gab am Freitag bekannt, mögliches Vermögen von Lam und zehn weiteren Offiziellen in den USA werde eingefroren. Betroffen sind auch Hongkongs Polizeichef Chris Tang und Sicherheitsminister John Lee.

Chinas oberster Vertreter in Hongkong hat die US-Sanktionen gegen Hongkongs Regierungschefin und andere hochrangige Vertreter Hongkongs und Chinas als "lächerlich" bezeichnet. "Die skrupellosen Absichten der US-Politiker, das antichinesische Chaos in Hongkong zu unterstützen, sind aufgedeckt worden, und ihre Clownsaktionen sind wirklich lächerlich", erklärte das chinesische Verbindungsbüro am Samstag. "Einschüchterungen und Drohungen können das chinesische Volk nicht erschrecken."

Die Beziehungen zwischen China und den USA verschlechtern sich seit Monaten wegen einer ganzen Reihe von Streitpunkten. Dazu zählen Vorwürfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und zuletzt auch das Vorgehen der US-Regierung gegen die chinesische Video-App TikTok.

(APA/DPA)