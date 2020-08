Halbzeit im Corona-Sommer

Manche kehren heim, wir fahren in die Berge, reisen nach Beirut, Sofia und in literarische Fantasieländer.

Wer zynisch ist und Österreicher dazu, könnte nach Lektüre unserer Titelgeschichte folgende These aufstellen: Dass es nicht verwunderlich wäre, wenn der nächste Corona-Cluster in einer großen Berghütte auf 2300 Metern Seehöhe ausbreche. Kollegin Christine Imlinger hat sich den unübersehbaren Ansturm auf die Berge in diesem Sommer genauer angesehen und festgestellt, dass vielleicht noch nie so „brutal viel“ (O-Ton einer Zillertaler Hüttenwirtin) los war auf Österreichs Bergen wie derzeit. Dank des stabilen Schönwetters dürfte das in den kommenden Tagen so bleiben. Ambitionierte Sportler und Weitwanderer treffen auf verhinderte Strandurlauber und Familien. Die Alm- und Hüttenwirte freut es, doch Experten wie der Bergsteiger Peter Habeler sehen im Interview auch Gefahren im Massenansturm. Die haben weniger etwas mit dem Covid-19-Virus zu tun als mit Unaufmerksamkeit und mangelnder Disziplin am Berg.



Doch zu Hause bleiben ist nicht für alle eine Option. Das zeigen auch die von Reisechefin Madeleine Napetschnig eingeholten Berichte von ersten Urlaubsheimkehrern. Zur Halbzeit der Corona-Sommerferien erzählen sie von entspannten Strandtagen auf den Kykladen oder im kroatischen Cres. Michael Endes Märchenfigur Jim Knopf wird 60, Literaturexpertin Anne-Catherine Simon nimmt uns mit in die magischen Länder unserer Kinderbücher, von Lummer- zu Nimmerland nach Narnia und bis ins Taka-Tuka-Land.



Wie ein schrecklicher Albtraum liest sich die Reportage aus dem durch die große Gasexplosion zerstörten Beirut von Journalistin Julia Neumann, die hier noch ebenso erwähnt werden soll wie der Bericht von Thomas Roser über die anhaltenden Proteste in Bulgariens Hauptstadt, Sofia.

