Clematis: Zarte Himmelsstürmer

Eine Clematis zurückzuschneiden ist fast immer eine gute Idee. Doch um die Blüte hervorzukitzeln, muss man wissen, wann die verschiedenen Waldrebenarten gestutzt werden können.

Es gibt Leute, wie beispielsweise die Nachbarin, die sind der Waldrebe verfallen. Sie verwandeln ihre Gärten in Kletterorgien, stellen Gerüste und Rankgitter auf, lassen alte Bäume von Waldreben überwachsen und pflanzen Rosen, mit denen sich die Clematis traditionell bestens versteht. Denn klettern will sie, die grazile Pflanze, die in so vielen Sorten zu haben ist.