Gregory Porter: „Auch ich habe einige Narben“

„Meine Emotionen sind echt, und das hört man“: Gregory Porter, in jeder Lebenslage mit typischer Kopfbedeckung – Schirmkappe plus Schlauchschal.

Erfahrungen mit Rassismus hat Jazzsänger Gregory Porter schon früh gemacht. Dennoch ist er wieder in seine Heimatstadt gezogen – und erzählt über sie, über Paris und seine Songs.

Seine Familie wurde vom Ku-Klux-Klan verfolgt, sein Bruder Lloyd ist kürzlich an Covid-19 gestorben, trotzdem legt Gregory Porter mit dem am 28. August erscheinenden „All Rise“ ein Album mit optimistischer Grundstimmung vor. Die „Presse am Sonntag“ traf ihn in Paris, wo er Teile davon aufgenommen hat – und sprach mit ihm darüber.