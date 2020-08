Wien wie in Frankreich: À la française am Alsergrund

Wer den heurigen Urlaub in der Hauptstadt verbringt, kann exotische Ecken an bekannten Plätzen entdecken. Im Servitenviertel in der Rossau lockt das „kleine Paris“ nach Wiener Art.

Jetzt haben es auch die Wiener Linien getan: Der virusbedingte Verbleib in den eigenen vier Wänden, der auf viele euphorische Reisepläne wegen Corona folgen musste, inspirierte nun auch die aktuelle Werbekampagne der städtischen Verkehrsbetriebe: „Wie New York, nur ohne Jetlag“ oder „Wie auf Ibiza, nur ohne Oligarchin“ ist derzeit auf Plakaten zu lesen, die die Fahrgäste zum Wien-Urlaub animieren sollen.