Reisebüro muss vor Händler warnen

Werden Reisegäste zu Kaufleuten geführt, so hat der Veranstalter über unseriöse Praktiken der Händler zu informieren. Ansonsten darf man als Urlauber das Geld zurückfordern.

Wien. Im Urlaub sitzt die Brieftasche locker und so mancher lässt sich Dinge einreden, die man besser um diesen Preis nicht gekauft hätte. In einer aktuellen Entscheidung nimmt der Oberste Gerichtshof (OGH) aber nun Veranstalter von Pauschalreisen in die Pflicht. Sie müssen bis zu einem gewissen Grad verhindern, dass ihre Kunden in das offene Messer laufen.



In dem Fall hatte ein Mann eine „5-Sterne-Bildungsreise-Zypern“ gebucht. In der Pauschalreise inkludiert war auch der Besuch eines „faszinierenden Jahrhunderte alten Kunsthandwerks sowie einer Schmuckmanufaktur“. Dort kaufte der Mann dann auch Schmuck, für den er 50.000 Euro Anzahlung leistete. Für Teppiche zahlte der Mann 12.000 Euro an.