Wenn Straßen begehrt sind

Ein Teil der globalen Konjunkturpakete ist für Infrastrukturprojekte geplant. Mit Investitionen in diese könnten Anleger gut fahren.

Wien. Die Corona-Pandemie wird noch lang Spuren in der weltweiten Wirtschaft hinterlassen. Umso wichtiger sind all die aktuellen Maßnahmen, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Alex Araujo, Infrastrukturfondsmanager beim UK-Vermögensverwalter M&G, verweist in diesem Zusammenhang auf die umfassenden staatlichen Konjunkturprogramme rund um den Globus. Sie hätten nämlich einen interessanten Nebeneffekt: „Das bringt auch mehr Budget für Infrastrukturprojekte mit sich“, sagt Araujo.



Allein in der EU wurde der Hilfsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro von der Kommission beschlossen – dem allerdings das EU-Parlament noch zustimmen muss. Dabei spiele auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, zeigt der M&G-Experte auf. Er spannt dabei den Bogen zu seinem Bereich: „Unter dem Namen ,Next Generation EU‘ sollen beispielsweise Maßnahmen zum Ausbau regenerativer Systeme, erneuerbarer Energien oder der Instandsetzung von Infrastruktur gefördert werden.“