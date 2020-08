"Dark Towers": Eine Abrechnung mit der Macht der Rendite

Fast wie ein Thriller mutet die Geschichte rund um die Deutsche Bank an, die David Enrich unter dem Titel „Dark Towers“ erzählt. Es geht um Geld, um Gier und Macht. Und um eine menschliche Tragödie.

Wien. Ein Musiker namens Val steigt in London aus der U-Bahn. Er will sich mit seinen Eltern zum Brunch treffen. Und sorgt sich zuerst bloß wegen seiner Kleidung – seine Mutter soll nicht wieder etwas zu nörgeln haben. Aber bald irritiert ihn noch viel mehr, dass seine sonst immer überpünktlichen Eltern sich offenbar verspäten. So könnte ein Thriller beginnen. Und ähnlich wie ein Thriller geht die Geschichte dann auch weiter. Der junge Musiker wird seinen Vater nie wiedersehen. Nur wenig später steht er zutiefst geschockt vor dessen Leichnam.



Das wirklich Tragische dabei: Die Episode ist nicht frei erfunden. Der Vater, das war Bill Broeksmit, ein langjähriger Risikomanager der Deutschen Bank. Seine Lebensgeschichte, die Rolle, die er bei der Bank spielte und sein tragischer Tod – er nahm sich im Jänner 2014 in seiner Wohnung in London das Leben – sind eines der zentralen Themen, um die sich das Buch von David Enrich dreht. In weiterer Folge schildert der Autor die Bemühungen von Bills Sohn Val, die Gründe und Hintergründe für den Suizid seines Vaters aufzudecken. Was man ihm alles andere als leicht macht.