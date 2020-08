Deutsche Reiche sind nach Covid-Schock wieder mutiger

Vor allem Private-Equity-Beteiligungen gefallen den Wohlhabenden.

Frankfurt. Privatbanker in Deutschland bekommen offenbar wieder mehr zu tun, nachdem sich Vermögende wegen der Coronakrise viele Wochen lang mit Anlagen zurückgehalten hatten. „Wir beobachten wieder eine steigende Investitionstätigkeit deutscher Kunden“, sagte Håkan Strängh, Leiter des Private Banking bei JPMorgan Chase in Deutschland. Noch bis in den Juni hätten die Kunden eine abwartende Haltung eingenommen. Panikverkäufe seien aber nicht zu beobachten gewesen, auch wenn einige ihre Anlagen zugunsten von Barmitteln liquidiert hätten.



Jetzt nehme die Zuversicht zu. Verstärktes Interesse würden vermögende Deutsche dabei für Investitionen in Private Equity oder Direktbeteiligungen an Unternehmen zeigen. „Sicherlich, weil die Bewertungen infolge der Pandemie niedriger sind“, sagte Strängh. „Zudem sind Private-Equity-Investitionen nicht so stark von der Marktvolatilität betroffen, die oft mit börsennotierten Titeln einhergeht.“ Laut JPMorgan Chase gibt es in Deutschland 2000 Einzelpersonen und Familien mit einem Vermögen von mehr als 100 Mio. Euro. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2020)