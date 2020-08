Lukaschenko: Aus dem Autokraten droht ein Tyrann zu werden

Der belarussische Präsident beansprucht den Wahlsieg für sich. Das Konfliktpotenziel im Land dürfte steigen. Und die nächsten Wochen und Monate könnten unerwartet hart für ihn werden.

Es war eine äußerst unruhige Nacht in Belarus - dafür, dass der Präsident offiziellen Angaben zufolge mit rund 80 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden ist. Denn in den Straßen erklangen keine Jubelchöre, sondern die Forderung „Uchodi!“ – „Tritt ab!“. Die abertausenden Menschen, die Sonntagnacht im ganzen Land protestierten, fühlen sich um ihre Stimme betrogen. Die Zahlen, die zunächst im Fernsehen genannt und am Montag von der Wahlkommission bestätigt wurden, hören sich realitätsfern und unwirklich an. Mehr noch: Für die Bürger sind sie ein Hohn.



Es gibt wenige, die glauben, dass das Wahlergebnis auf ehrlichem Wege zustande gekommen ist. Aber ebenso wenige haben daran gezweifelt, dass sich Lukaschenko zum Sieger erklären würde. So sehen Abstimmungen aus in einem Land, in dem die Bürger keine Wahl haben.



Viele Menschen wurden bei den Protesten in der Nacht auf Montag verletzt, als die Polizei mit Härte gegen größtenteils friedliche Demonstranten vertrieb. 3000 Bürger wurden in Gewahrsam genommen. Ein Mensch soll getötet worden sein. Gegen mehrere Personen wurden am Montag Ermittlungen wegen der Organisation von Massenunruhen eingeleitet; darauf stehen mehrjährige Haftstrafen. In anderen Städten waren so viele Demonstranten auf den Straßen, dass sich die Polizei zurückziehen mussten. Das ist aufsehenerregend: Die Sicherheitskräfte waren nicht überall zu einer großen Konfrontation bereit.