Wer braucht eigentlich den Bundeskartellanwalt?

Jeden Montag präsentiert die „Nationalökonomische Gesellschaft“ in Kooperation mit der „Presse“ aktuelle Themen aus der Sicht von Ökonomen. Heute macht sich Michael Böheim Überlegungen zu einer längst überfälligen Neupositionierung einer umstrittenen Institution

In Kürze wird von der Bundesregierung einer neuer Amtsträger als Bundeskartellanwalt ernannt werden. Das ist ein willkommener Anlass diese in der Öffentlichkeit nur „Insidern“ bekannte Institution näher unter die Lupe zu nehmen.

Die Institution „Bundeskartellanwalt“ (BKAnw) wurde durch die KartG-Nov 2001 als „zweite“ Amtspartei (neben der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)) eingeführt. Diese Doppelgleisigkeit zweier Amtsparteien in einem in den Anfangszeiten notorisch unterfinanzierten Kartellrechtsvollzugssystem mit überlappenden Zuständigkeiten und Kompetenzen war von Anfang an umstritten und ist es bis heute. Der BKAnw wird zum wiederholten Male auch von politischer Seite in Frage gestellt, so ganz rezent im aktuellen Regierungsprogramm, wo unter dem Titel „Abbau von überschneidenden Kompetenzen innerhalb der Verwaltung“ als einziges (sic!) Vorhaben das „Heben von Synergien zwischen der Bundeswettbewerbshörde und dem Kartellanwalt sowie Prüfung einer eventuellen Zusammenführung“ genannt wird. Dass damit keine Zusammenführung unter der Gleichen, sondern eine Eingliederung (und damit Abschaffung) des BKAnw in die BWB gemeint ist, liegt auf der Hand. (Traurige) Schlussfolgerung: In fast zwei Jahrzehnten ist es dem BKAnw nicht gelungen, die Politik von seiner Sinnhaftigkeit zu überzeugen, seinen Mehrwert klar zu machen und seine Existenz außer Streit zu stellen. Also weg damit, oder?

Öffentliches (Des)Interesse

Gemäß seiner im Kartellgesetz festgeschriebenen Stellenbeschreibung ist der BKAnw zur Vertretung der öffentlichen Interessen in Angelegenheiten des Wettbewerbsrechts beim Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht berufen. Er ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben vom Kartellgericht unabhängig. Das anhaltende Desinteresse der Politik an der Institution Bundeskartellanwalt verwundert umso mehr, als der BKAnw bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Gegensatz zur BWB den Weisungen der Bundesministerin für Justiz unterliegt und damit der Politik die Möglichkeit gibt auf den kartellrechtlichen Vollzug (in beschränktem Maße, aber doch) Einfluss zu nehmen. Da jedoch auch die BWB als Verwaltungsbehörde die öffentlichen Interessen vertritt, hat der BKAnw diesbezüglich kein Alleinstellungsmerkmal. Aus dem resultierenden Abgrenzungsproblem entsteht die Notwendigkeit den unbestimmter Gesetzesbegriff des „Öffentlichen Interesses“ in der Praxis mit glaubwürdigem Inhalt zu füllen ist.

Da der Gesetzgeber die BWB als zentrale „Drehscheibe“ mit umfassenden Ermittlungs- und Aufgriffskompetenzen ausgestattet im Institutionengefüge installiert hat, agiert der BKAnw mehr oder weniger im Schatten der BWB. Mangels pro-aktiver Amtsführung ist es bisher auch nicht gelungen aus diesem Schatten substantiell herauszutreten.

Die Parallelkonstruktion von BWB und BKAnw und damit einhergehender Zersplitterung der Kompetenzen bei gleichzeitig – damals (nicht heute!) zu Recht – beklagtem Ressourcenmangel der BWB, bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Die Intention des Gesetzgebers war, dass die beiden Institutionen "keine parallel agierenden, einander konkurrierenden Einrichtungen sein, sondern sich in ihrer Aufgabenerfüllung ergänzen sollen". Obgleich aus einem politischen Tauschgeschäft geboren, liegt die (wohl nicht intendierte) Relevanz des BKAnws darin die BWB implizit kontrollieren zu können. Dies ist vor allem dann relevant, wenn die BWB nicht tätig wird, weil der BKAnw durch sein Einschreiten (ggf. auch über Weisung des/r Justizministers/in) das „Schubladieren“ eines Falles verhindern kann. In der Praxis passiert ein eigenständiges Vorgehen des BKAnws allerdings nur in (zu) seltenen Ausnahmefällen, obgleich er als Korrektiv zur BWB unverzichtbar sein könnte. Auf eine Zusammenführung der beiden Institutionen zum „Heben von Synergien“ wie im Regierungsprogramm angedacht sollte deshalb verzichtet werden, allerdings gebunden an die Auflage, dass der BKAnw seine Tätigkeit deutlich stärker als bisher pro-aktiv und öffentlichkeitswirksam gestaltet.

Da es der BWB offensichtlich kein besonderes Anliegen ist, über die von ihr hinter verschlossenen Türen ausverhandelten „Deals“ der Öffentlichkeit ausführlich Rechenschaft abzulegen, wäre es die vornehmste und wichtigste Aufgabe des BKAnws dieses Vakuum ganz gemäß seiner Stellenbeschreibung „aus öffentlichem Interesse“ zu füllen. Dies betrifft insbesondere Fälle, die im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle nicht vor das Kartellgericht (Phase II) kommen, weil im Vorfeld Absprachen getroffen und Vereinbarungen („Deals“) geschlossen werden. Eine Entscheidung von BWB und BKAnw einen Fall nicht vor das Kartellgericht zu bringen, sondern diesen in Phase I zu erledigen, ist auch eine Entscheidung, allerdings ohne gerichtliche Überprüfung und ohne entsprechende Möglichkeit Rechtsmittel einzubringen.

Während in den vergangenen Jahren die Anzahl der Zusammenschlussanmeldungen in Österreich deutlich gestiegen ist, ist die Anzahl der von BWB und BKAnw gestellten Prüfanträge beim Kartellgericht stark rückläufig (Tabelle), was im eklatanten Gegensatz zur Entwicklung auf europäischer Ebene steht.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch die Rolle des BKAnws als „Hüter des Kartellrechts“ kritisch zu hinterfragen, umso mehr als sein tatsächliches Agieren in diesem Punkt seinem (selbstdefinierten) Leitbild widerspricht. Hinzu kommt, dass die Öffentlichkeit über die nicht vor das Kartellgericht gebrachten Fälle so gut wie nichts Substantielles erfährt. Weder BWB noch BKAnw kommen ihrer diesbezüglichen Informationspflicht in ausreichendem Maße nach. Transparenz und Kontrolle erscheinen „aus öffentlichem Interesse“ dringend und substantiell ausbaufähig.

Tabelle: Unternehmenszusammenschlüsse in Österreich: Anmeldungen vs. Phase II-Prüfungen

Quelle: Wettbewerbskommission, Stellungnahme der Wettbewerbskommission zum Tätigkeitsbericht der BWB für den Zeitraum 1.1.2018 – 31.12.2018 gemäß § 2 Abs 4 WettbG, Wien; eigene Berechnungen.

Fazit

Als notwendiges Korrektiv zu einer zunehmend (allzu) selbstbewusst agierenden unabhängigen Bundeswettbewerbsbehörde hätte der Bundeskartellanwalt, der einer politischen Kontrolle durch die Justizministerin unterliegt, durchaus das Potenzial echten Mehrwert in der wettbewerbspolitischen Institutionenlandschaft darzustellen. Was in den vergangenen zwei Jahrzehnten diesbezüglich verabsäumt wurde, könnte mittelfristig durch das Erreichen folgender fünf Etappenziele schrittweise realisiert werden:

Ziel 1: Leitbild überarbeiten, Eigenständigkeit stärken, neuen Narrativ entwickeln!

Ziel 2: Öffentliche Wahrnehmung und Vernetzung stärken!

Ziel 3: Lückenlose Falldokumentationen unter Wahrung des Datenschutzes veröffentlichen, Informationsoffensive einleiten!

Ziel 4: Phase-II Prüfungen vor dem Kartellgericht forcieren, Transparenz der Entscheidungen des Kartellgerichts einfordern!

Ziel 5: Bundeskartellanwalt als Institution an der Schnittstelle Wettbewerbsrecht und -politik etablieren!

Gelingt das innerhalb von fünf Jahren nicht, ist die im Titel des Beitrags gestellte Frage eindeutig und final zu beantworten: Niemand!