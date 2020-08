Geburtswohnung des Che steht zum Verkauf

Das Apartment in der Stadt Rosario ist rund 220 Quadratmeter groß.

Für Revolutionsromantiker bietet sich derzeit in Argentinien eine interessante Gelegenheit. Im Zentrum der Stadt Rosario steht eine Wohnung zum Verkauf, in der einst Ernesto "Che" Guevara zur Welt gekommen sein soll.

Der "Che", eigentlich Argentinier, war neben Fidel Castro einer der Hauptakteure der kubanischen Revolution. Das Apartment, in dem Guevara Historikern zufolge am 14. Juni 1928 geboren wurde, ist 220 Quadratmeter groß und befindet sich in einem fünfstöckigen Gebäude. Der Verkäufer ist ein argentinischer Unternehmer names Francisco Farrugia. Ursprünglich wollte er in der Wohnung ein Kulturzentrum einrichten, das Projekt blieb jedoch mangels Geld in den Kinderschuhen stecken.

Die Wohnung ist mit einigen historischen Fotos dekoriert, darunter eine Aufnahme des "Che" in seinen ersten Lebensmonaten. Der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigte Farrugia, dass er bereits mehrere Kaufangebote aus verschiedenen Ländern erhalten habe.