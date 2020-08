Gewalt gegen Wildtiere offenbart gesellschaftliche Abgründe

Die illegale Gewaltbereitschaft gegen Wölfe mag man als Verteidigung der Schafe durch die „guten Hirten“ verstehen – latenter Alltagsfaschismus ist sie allemal.

Wütende Reaktionen gab es auf meinen jüngsten Kommentar zu den Fakten um den Wolf: Dass er nicht mehr verschwinden wird, dass es aussichtslos ist, seinen Schutz auf EU-Ebene lockern zu wollen, dass das Problem nicht mit der Flinte lösbar ist, dass daher am Herdenschutz kein Weg vorbeiführt. Hochmütig sei ich, und ein „Schreibtischtäter“. Sorry, Missverständnis, ich bin ja bloß der Überbringer der nicht für alle erfreulichen Botschaft. Dabei könnte man noch wesentlich mehr rationale Argumente pro Wolf anführen: Dass etwa von den 300.000 in Österreich gealpten Schafen pro Saison 2–4 % durch Absturz, Blitzschlag, Krankheit etc. ums Leben kommen, gesamt etwa 6000 Tiere. Wölfe dagegen töten im Moment höchstens 200! Dennoch wird der Wolf zum Totengräber der Almwirtschaft stilisiert – obwohl die Zahl der einschlägigen Betriebe bereits vor dem Wolf stark zurückging. Warum triggert gerade der Wolf Orgien der Irrationalität?