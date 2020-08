Kampf der Gerechteren gegen Kunst, Humor und Kreativität

Verbale Neophyten verdrängen das Widerständige, Tabulose in der Kultur. Humor und Kunst werden in Safe Spaces verbannt. Gedeihlich oder gar lustig ist das nicht.

Cancel Culture“ ist eines dieser neuen Wörter, die aus den USA nach Europa geschwappt sind. Es beschreibt den Boykott von Personen und/oder Institutionen wegen (vermeintlich) rassistischer, antisemitischer, diskriminierender Aussagen. Meist kommt der Protest von links, mitunter auch von rechts. Wer oder was einem nicht passt, soll von der Bildfläche verschwinden, presto und rückstandsfrei. Tatsächlich können manche gar nicht so schnell schauen, wie sie kulturell abgekanzelt und gecancelt werden. So wie jüngst Joanne K. Rowling. Mit dem englischen „Women“ wortspielend, twitterte die Erfinderin von Harry Potter über die Formulierung „menstruierende Frauen“ als Unterscheidung zu Transgender-Personen: „Ich bin sicher, es gab früher ein Wort für diese Menschen. Hilft mir jemand? Wumben? Wimpund? Woomud?“ . Aktivisten (m/w/*) forderten daraufhin Potter-Fans auf, Rowlings Bücher zu verkaufen und den Erlös an Transgender-Organisationen zu spenden. Immerhin ein gütigerer Vorschlag als der zur Bücherverbrennung. Gab's nämlich auch; und das müffelt, auch wenn es von links kommt, ziemlich braun.