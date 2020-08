Zum Streit um Lisa Eckhart: "Wir wollen das, äh, weg"

Der virtuelle Droh-Mob, egal, welcher politisch-religiösen Gesinnung, sagt neuerdings, was Kunst und was Satire ist. Das ist nicht akzeptabel.

Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern: Den Satz, den ich mir hier als Überschrift ausgeborgt habe, sprach im fernen Jahre 1998 der freiheitliche Landesrat Hans-Jörg Schimanek und meinte damit die Aufführung von Hermann Nitschs „Orgien-Mysterien-Theater“. Der Satz machte dann eine Zeit lang in den Reihen der Linken (was genau das ist, begann damals bereits undeutlich zu werden) eine kleine Zitatkarriere als Inbegriff dessen, was herauskommt, wenn ein bornierter Autoritärer sein Denken gerade dadurch offenbart, dass er es nicht adäquat zu formulieren vermag.



Die Fronten waren klar, die Progressiven waren liberal, die Reaktionäre illiberal, und über allem schien die milde Sonne dieses vorerst letzten halbwegs behaglichen Jahrzehnts. Das progressive Bemühen um Liberalität und Inklusion brachte dann im Weiteren, ausgehend vom US-amerikanischen Unversitätsmilieu, die Political Correctness hervor, eine zunächst primär menschenfreundliche Praktik. Zu überlebensgroßer Bedeutung gelangte sie vorrangig dadurch, dass die politische Rechte diesen Ansatz umgehend zu einem totalitären Gedankenkontrollversuch Orwell'schen Zuschnitts zu dämonisieren begann, meist in der bewährten Form der Klage darüber, dass man das, was man gerade unbehelligt gesagt hat, ja gar nicht mehr sagen dürfe.