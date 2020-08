Steiermark zahlt 500 Euro Prämie an Menschen im Corona-Einsatz

Rund zehneinhalb Millionen Euro macht das Land Steiermark für in den Sozial- und Gesundheitsbereichen Tätige locker. Mitarbeiter der Kages bekommen Urlaubstage.

Die Steiermark stellt bis zu zehneinhalb Millionen Euro für Mitarbeiter aus Einrichtungen der Bereiche Soziales und Pflege als einmalige Prämie für den Einsatz in der Coronakrise parat. Die Prämie erhalten jene, die im persönlichen bzw. physischen Kontakt mit von ihnen betreuten Menschen standen und zusätzliche Belastungen und Gefahren bewältigten. Mitarbeiter der Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (Kages) erhalten einen bzw. zwei Tage Urlaub.

Die volle Prämie in der Höhe von 500 Euro erhalten alle Vollzeitkräfte, die in der Zeit von 16. März bis 30. Juni 2020 im Einsatz waren. Teilzeitkräfte bekommen die Prämie aliquot und entsprechend ihres Beschäftigungsausmaßes, lautete der Beschluss der Landesregierung am Donnerstag.

Zeit als „Wertvollstes“

Die Kages wiederum bedenkt ihre Mitarbeiter als Ausgleich für überdurchschnittliche physische und psychische Beanspruchung während der Coronakrise mit einem Urlaubstag bzw. zwei Urlaubstagen als Dankeschön. Laut den Vorständen Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek sei die Maßnahme in Abstimmung mit dem Zentralbetriebsrat und Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erfolgt. De zusätzlichen freien Tage können von den Mitarbeitern - ähnlich dem "gesetzlichen Feiertag"- terminlich frei gewählt und im Jahr 2020 genutzt werden. Man habe sich, so die Vorstände, für zusätzliche Freizeit entschieden, weil "damit das Wertvollste zurückgegeben wird, nämlich Zeit für physische und psychische Erholung, Zeit mit der Familie." Die Kosten trägt die Kages.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte, gerade die "Mitarbeiter in den Sozial- und Pflegeberufen haben essenzielle Arbeit geleistet. Das gemeinsame Anpacken und der Zusammenhalt der Steirerinnen und Steirer in diesen herausfordernden Zeiten kann mit Geld nicht angemessen abgegolten werden."Das Aufrechterhalten des Gesundheitssystem in der Corona-Ausnahmesituation verdiene "Hochachtung und Respekt, weshalb sich die Menschen diese Prämie mehr als verdient haben", sagte unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ).

Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß meinte, in so herausfordernden Zeiten sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders bei Frauen in Pflegeberufen keine Selbstverständlichkeit. SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus nannte es erfreulich, dass der berufliche Einsatz vom Anfang der Corona-Krise nun mit der Prämie gewürdigt werde.

