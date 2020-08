Nur das Siegerfoto von Morikawa war nicht perfekt

Als drittjüngster Profi gewann Collin Morikawa, 23, die PGA Championship auf eindrucksvolle Weise. Schwung und Nervenstärke zeichnen die junge wie steile Karriere des US-Amerikaners aus. Bitteres Ende für Bernd Wiesberger.

San Francisco/Wien. Er ist etwa 75 cm hoch, an den Henkeln fast genauso breit, aus Silber und zwölf Kilogramm schwer: Seit 1916 werden die Sieger der PGA Championship mit dem Wanamaker-Pokal (genauer gesagt einem Duplikat) geehrt. Dass die nach Auftraggeber und PGA-Gründervater Rodman Wanamaker benannte Trophäe einen Deckel besitzt, war Collin Morikawa zumindest im Moment der großen Emotionen am Sonntag entfallen. So schnell konnte der Sieger des ersten Major-Turniers dieses Jahres gar nicht schauen, da war der Deckel auch schon heruntergefallen. Kein Schaden, keine Verletzung, stattdessen bleibt Morikawa vom ersten Major-Sieg seiner Karriere neben dem Scheck über 1,98 Millionen US-Dollar auch eine lustige Anekdote.