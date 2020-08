Unter der kommunistischen Knute der „erbarmungslosen Vier“

Seit Anfang dieses Jahres bestimmen vier hartgesottene kommunistische Funktionäre die Geschicke der Finanzmetropole. Das Anfang Juli in Kraft getretene Nationale Sicherheitsgesetz gibt ihnen die Handhabe, immer schärfer gegen die Opposition vorzugehen.

Hongkong/Wien. In Hongkong pfeift ein anderer Wind, seit das Nationale Sicherheitsgesetz in Kraft ist. Für die Ausarbeitung und Umsetzung des harten Kurses in der Sonderverwaltungszone sind hartgesottene kommunistische Funktionäre verantwortlich, die in Peking sitzen oder die in die Finanzmetropole kommandiert wurden. Diese „erbarmungslosen Vier“ sind: