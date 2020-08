Griechenland und Türkei auf Kollisionskurs

Streit um Erdgasvorkommen: Türkische und griechische Kriegsschiffe wollen Schießübungen in den umstrittenen Gewässern durchführen.

Im östlichen Mittelmeer befinden sich Kriegsschiffe der verfeindeten Nachbarn Türkei und Griechenland auf Konfrontationskurs. Beide Seiten wollen Seemanöver mit Schießübungen in umstrittenen Gewässern abhalten. Ein türkisches Forschungsschiff begann am Montag zudem mit einer neuen Suche nach Erdgas unter dem Meeresboden – und zwar in einem Seegebiet, in dem die Türken laut einer kürzlichen Vereinbarung zwischen Griechenland und Ägypten keinerlei Rechte haben. Deutschlands Bundeskanzlerin, Angela Merkel, hatte nach einer ähnlichen Eskalation vor wenigen Wochen als Vermittlerin eingegriffen und die Lage vorübergehend beruhigen können. Nun nehmen die Spannungen jedoch wieder zu.