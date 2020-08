Die „Charmed"-Darstellerin war im April an Corona erkrankt. An den Folgeschäden leidet sie bis heute - und appelliert in einer Videobotschaft an ihre Fans, das Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Ich wollte euch nur einmal zeigen, was Corona mit meinen Haaren gemacht hat“, sagt US-Schauspielerin Alyssa Milano in die Kamera. Daraufhin schnappt sie sich ihre „Lieblingsbürste“ und demonstriert in einem rund einminütigen Video, wie viele Haare sie beim bloßen Durchkämmen verliert. Ihre Botschaft: „Bitte nehmt das ernst“, noch präziser ihr eindringlicher Appell: „Wear a damn mask."

Anfang des Monats hatte die „Charmed"-Darstellerin in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie im April an Corona erkrankt war. In einem Posting beschrieb sie damals bereits einige der Symptome.

Schwindel, Kurzatmigkeit, leichtes Fieber, „furchtbare Kopfschmerzen", Verlust des Geschmacks- und des Geruchssinns. "Alles hat wehgetan. Es fühlte sich an, als säße ein Elefant auf meiner Brust. Ich konnte nicht mehr atmen", schrieb sie dort. Zudem konnte sie kein Essen bei sich behalten und verlor in nur zwei Wochen neun Pfund, umgerechnet rund vier Kilo.

Zudem beklagte Milano das Testsystem. Mehrere Covid-19-Tests waren demnach negativ. „Nachdem ich die letzten vier Monate mit anhaltenden Symptomen gelebt hatte, machte ich erneut einen Antikörpertest in einem Labor, der mir das positive Ergebnis gebracht hat.“

Sie wolle bloß, „dass ihr euch darüber im Klaren seid, dass unser Testsystem fehlerhaft ist und wir die tatsächlichen Zahlen nicht kennen. Ich möchte auch, dass ihr wisst, dass diese Krankheit kein Scherz ist. Es fühlte sich für mich so an, als würde ich sterben."

In Zukunft werde sie ihr Plasma spenden in der Hoffnung, anderen Betroffenen helfen zu können. „Bitte passt auf euch auf. Wascht euch die Hände und tragt eine Maske. Und haltet die soziale Distanz ein“, appelliert die Schauspielerin an ihre Fans. „Ich möchte nicht, dass sich jemand so fühlen muss, wie ich mich gefühlt habe."

(bsch)