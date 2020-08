Eine neue EU nach der Coronakrise

Das Coronavirus hat in der EU Entwicklungen ermöglicht, die bisher für unmöglich gehalten worden sind.

Das Coronavirus verändert die Welt in vielfältiger Weise – und es hat in der EU Entwicklungen ermöglicht, die bisher als unmöglich galten. Die EU wächst – wie immer in Krisen – über sich hinaus. Nach der Schuldenkrise im Euroraum ab 2010 wurde mehrfach als Ergänzung zur Bankenunion eine Fiskalunion angedacht. Frankreichs Präsident Macron hat 2017 in seiner berühmten Sorbonne-Rede einen eigenen Finanzminister für den Euroraum gefordert; eine Transferunion wurde aber immer ausgeschlossen. Eurobonds wurden schon mehrfach zur Sprache gebracht. Bisher scheiterten all diese Vorschläge an Deutschlands Nein.