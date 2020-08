Die Veranstalter der US Open spannen ein dichtes Sicherheitsnetz. Securitys sollen Spieler und Begleitpersonen kontrollieren, Ausflüge nach Manhattan sind verboten - sonst ist das Turnier schnell vorbei.

Am Samstag hat das Warten ein Ende, reist Dominic Thiem erstmals seit über fünf Monaten zu einem ATP-Turnier. Das sollte eigentlich in Cincinnati (Qualifikation ab 20. August) stattfinden, wurde aufgrund der angespannten Corona-Situation in den USA und der einfacheren Handhabung – Stichwort Bubble – aber nach New York an den Schauplatz der US Open verlegt. Wer also besonders erfolgreich spielt und beim Grand-Slam-Turnier bis zum Ende dabei ist, der verbringt rund vier Wochen in dieser Blase.