Griechenland hat die Kontrolle über das Virus verloren

Ein strenger und früher Lockdown hat die Zahl der Infizierten niedrig gehalten. Jetzt aber breitet sich die Pandemie drastisch aus. Für den langsam aufblühenden Tourismus ein Horrorszenario.

Athen. Schlechte Nachrichten für Griechenland: Laut neuesten Meldungen verzeichnete Griechenland in einer einzigen Woche an die 1000 neue Fälle von Covid-19, doppelt so viele wie in der Woche zuvor – das heißt, die Zahl der Neuerkrankungen steigt sprunghaft an. Noch aussagekräftiger ist ein Blick auf den Infektions-Reproduktionsfaktor R. Wie griechische Virologen bestätigten, ist er über eins geklettert ist, das heißt, die Pandemie expandiert wieder, die zweite Welle ist im Kommen. Und das ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Sommersaison, in der sonnenhungrige Athener, aber auch viele ausländische Touristen ausströmen, um Ferien zu machen – und das Virus weiterverbreiten.