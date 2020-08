Der Drahtzieher eines Auftragsmordes im August 2019 in Berlin war mit einem vom slowakischen Konsulat in St. Petersburg ausgestellten Visum unterwegs. Premier Matovič ist verstimmt.

Bratislava. Die Slowakei hat drei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Bratislava des Landes verwiesen. Insider vermuten einen Zusammenhang mit dem Mord an einem georgischen Staatsbürger vor einem Jahr in Berlin. Slowakische Medien vermuten, dass die Ausweisung der Diplomaten ein Warnsignal an Moskau sein soll, das kleine EU-Land nicht zum Durchschleusen von Agenten für Auftragsmorde zu missbrauchen.