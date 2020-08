Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Das Wichtigste im Überblick:

USA könnten ihre erste Vizepräsidentin bekommen. Die schwarze US-Senatorin Kamala Harris zieht an der Seite des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in den Wahlkampf gegen Präsident Donald Trump. Mehr dazu

Polizei prügelt in Weißrussland auf Demonstranten ein. ist es nach neuen Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen. Dabei gingen Sicherheitskräfte brutal gegen friedliche Menschen vor. Die EU erwägt neue Sanktionen. Am Dienstag war die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja nach Litauen ausgereist. Mehr dazu

Interessenten für Russlands Corona-Impfstoff. Erste Länder, darunter der brasilianische Staat Paraná, haben bereits Interesse an Russlands Corona-Impfstoff "Sputnik V" bekundet - dem ersten zugelassenen weltweit. Laut Moskau gibt es schon 20 Interessenten. Die Freigabe in Russland erfolgt vor dem Vorliegen der Ergebnisse großer klinischer Studien, was weltweit zu Kritik führt. Mehr dazu

Frisiert Kroatien die Infektionszahlen? Selbst kroatische Medien fragen sich mittlerweile, ob die Corona-Statistiken frisiert sein könnten. Unser Korrespondent Thomas Roser berichtet. [premium]

Morgenglosse: Christoph Schönborn ist nicht davor zurückgeschreckt, zwei Monate vor der Wiener Wahl mit SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig öffentlich aufzutreten. Ob er damit zum Wahlhelfer wird, fragt sich Dietmar Neuwirth.

