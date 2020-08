Goldpreis mit stärkstem Tagesverlust seit sieben Jahren

Der Preis für das Edelmetall sackte am Dienstag um 5,6 Prozent ab. Die Talfahrt ging am Mittwochmorgen vorerst weiter.

Nach seinem spektakulären Anstieg über mehrere Wochen hinweg, ist der Goldpreis am Dienstag binnen eines Tages so stark gefallen wie seit sieben Jahren nicht mehr. Er fiel dabei deutlich unter die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und letztlich unter 1.900 Dollar. Diese Marken hatte er erst vor wenigen Tagen erobert und folglich ein neues Rekordhoch erklommen.



Die Talfahrt setzte sich dann auch am Mittwochmorgen vorerst fort.

Ein starker Dollar und deutlich gestiegene US-Renditen wurden als Gründe für die heftige Verkaufswelle und die damit verbundenen Gewinnmitnahmen genannt. So hat sich etwa die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 0,655 Prozent erhöht, nachdem sie in der vergangenen Woche bei 0,508 Prozent noch ein historisches Tief markiert hatte.



„Es sieht so aus, als ob sich etwas Euphorie aus dem Goldmarkt verabschiedet", sagte Kyle Rodda, Analyst beim Brokerhaus IG Markets.

Gold gilt als Krisenwährung und war daher in den vergangenen Wochen angesichts steigender Nervosität auf den Märkten extrem gefragt.