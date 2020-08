(c) REUTERS (Andrew Kelly)

Der 48-jährige Profi-Wrestler steht zum dritten Mal an der Spitze des Branchen-Rankings.

Der "Fast and Furious"-Star und Profi-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson hat auch in der Corona-Pandemie seinen Platz als Topverdiener Hollywoods behauptet. Laut dem US-Magazin "Forbes" verdiente Johnson binnen zwölf Monaten geschätzte 87,5 Millionen US-Dollar (rund 74,6 Millionen Euro).

Es ist das dritte Mal, dass der 48-Jährige an der Spitze des Branchen-Rankings steht. Seinen Erfolg verdankt er demnach unter anderem einer Gage von 23,5 Millionen Dollar für den Action-Film "Red Notice".

Auf Platz Zwei des Rankings schaffte es "Deadpool"-Schauspieler Ryan Reynolds (71,5 Millionen Dollar), Mark Wahlberg belegte den dritten Platz (58 Millionen Dollar). Zusammengerechnet wurden die Einkünfte zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 1. Juni 2020.

Die Top 10 im Überblick:

1. Dwayne Johnson - 87,5 Millionen Dollar

2. Ryan Reynolds - 71,5 Millonen Dollar

3. Mark Wahlberg - 58 Millionen Dollar

4. Ben Affleck - 55 Millonen Dollar

5. Vin Diesel - 54 Millonen Dollar

6. Akshay Kumar - 48,5 Millionen Dollar

7. Lin-Manuel Miranda - 45,5 Millionen Dollar

8. Will Smith - 44,5 Millionen Dollar

9. Adam Sandler - 41 Millionen Dollar

10. Jackie Chan - 40 Millionen Dollar

(APA/dpa)