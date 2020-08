Antivirale Mode: Können Jeans vor dem Coronavirus schützen?

Diesel und andere Unternehmen bringen Textilien mit einem antiviralen Schutz auf den Markt. Doch handelt es sich dabei um eine Innovation, oder um einen Marketinggag?

Können Jeans vor dem Coronavirus schützen? Ein T-Shirt? Eine Jacke? Einige Labels behaupten genau das und wollen damit wohl ängstliche Konsumenten dazu bringen, das zu tun, was sie tun sollen: einkaufen nämlich. Denn für die Modeindustrie sieht es düster aus: Wie eine Untersuchung von McKinsey zeigt, ist der Kauf von Bekleidung in den USA um 30 Prozent eingebrochen, wie der Branchendienst "Business of Fashion" schreibt.

Diesel etwa wirbt mit einer antiviralen Gewebetechnologie bei den neuen Jeans, die innerhalb von zwei Stunden nach Kontakt über 99 Prozent der Virusaktivität abtöten kann. Dafür ist man einen exklusiven Lizenzvertrag mit dem schwedischen Unternehmen Polygiene eingegangen. "Momentan gibt es viele Einschränkungen. Wenn Sie ein physisches Geschäft betreten, müssen Sie eine Maske tragen. Manchmal muss man Handschuhe tragen. Wenn Sie etwas anprobieren möchten, muss es danach gereinigt werden. Dies ist ein seriöser und klarer Weg, um die Kleidungsstücke vor Viren zu schützen", ist sich Diesel-Geschäftsführer Massimo Piombini im Gespräch mit „Business of Fashion“ sicher.

Konsumverhalten wird sich langfristig ändern

Wird antivirale Kleidung, die einst für medizinische Kleidung und Gesichtsmasken reserviert war, die nächste große Innovation der Modewelt sein? Oder ist es nicht mehr als ein Marketinggag? Sicher ist, dass mit der neuen Technologie die Ängste der Menschen angesprochen werden. Doch bisher ist nicht belegt, dass man sich über kontaminierte Kleidung überhaupt anstecken kann.

Auf lange Sicht werde sich das Konsumverhalten ändern und Hygiene einen wichtigeren Stellenwert haben, ist sich zumindest Sarah Ahmed, Geschäftsführerin der beiden US-amerikanischen Jeans-Labels DL1961 und Warp + Warp, sicher. Ab Oktober werden alle neuen Produkte mit einem antiviralen chemischen Weichmacher der Firma HeiQ behandelt. HeiQ ist eine Schweizer Firma, die auf eine Technologie setzt, in der Silber Viren auf Stoffen abtöten soll. "Covid hat uns nicht nur auf die Covid-Keime aufmerksam gemacht, sondern auch auf alle anderen, denen wir ausgesetzt sind. Auf der Kleidung befinden sich Keime, und wenn man nach Hause kommt und seine Kinder umarmen möchte, dann möchte man sich nicht vorher umziehen", so Ahmed.

Positive Effekte könnte die neue Technologie natürlich trotzdem haben. Einmal abgesehen davon, dass sich die Kunden möglicherweise subjektiv sicherer fühlen. Einzelhändler würden sich leichter tun, Hygienekonzepte in ihren Shops zu implementieren. Immerhin würden sich die Kleidungsstücke, die im Geschäft anprobiert werden, selbst desinfizieren. Und da weniger Waschzyklen nötig und auch empfohlen sind, um den Schutz zu gewährleisten, könnte antivirale Mode auch gut für die Umwelt sein.

