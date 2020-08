Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Haus in Santa Barbara gekauft

"Page Six" will wissen, dass das royale Paar ein neues Zuhause gekauft hat und im kalifornischen Santa Barbara Wurzeln schlagen will.

Nach ihrem Rücktritt als Senior Royals des britischen Königshofs hat es Prinz Harry und Herzogin Meghan zuerst nach Kanada und dann nach Los Angeles verschlagen, wo sie in der 18-Millionen-Dollar-Villa von Tyler Perry in Beverly Hills wohnten.

Nun will "Page Six" exklusiv erfahren haben, dass das Paar seit sechs Wochen im neuen Familienheim im kalifornischen Santa Barbara wohnt. Wie viel das Paar für das Haus gezahlt hat oder wo es sich genau befindet, ist nicht bekannt. "Sie beabsichtigen, Wurzeln in diesem Haus und in der ruhigen Gemeinde zu schlagen, die über beträchtliche Privatsphäre verfügt. Hier wollen sie Archie großziehen, und sie hoffen, dass er ein möglichst normales Leben führen kann", wird eine unbekannte Quelle zitiert.

Zwar sei es sehr praktisch gewesen, zuerst in Los Angeles zu wohnen, da Herzogin Meghans Mutter Doria Ragland ebenfalls in der Stadt wohnt, aber die 18 Zimmer große Villa sei Prinz Harry zu protzig gewesen. Er fühle sich in kleineren Häusern mit mehr Charakter wohler, so die Quelle weiter.

Santa Barbara gehört zu den reichsten Gemeinden der USA. Hier werden Häuser für mehr als 100 Millionen Dollar gekauft. Oprah Winfrey hat für ihre Villa in Montecito mit Blick auf den Ozean angeblich 90 Millionen Dollar bezahlt. Moderatorin Ellen DeGeneres hat sogar mehrere Häuser in der Region.

>>> „Page Six"

(chrile)