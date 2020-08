Was motiviert beim Sport? Zum Beispiel Tabata

Es muss zwar kein Gruppensport sein, aber eine Gruppe. Ich brauche beim Sport nämlich Gesellschaft - und klare Vorgaben. Am besten sind sogar die Pausen schön mit einkalkuliert.

Ich würde gerne Laufen lieben, aber ich schaffe es leider nicht. Dabei klingt es in der Theorie so verlockend, was mir Joggingfans erzählen: Wie sie sich ganz auf ihren Körper konzentrieren und ihn herausfordern. Und dass sie (mehr oder weniger) unabhängig von Ausrüstung, anderen Personen oder Trainingszeiten ihre Runden laufen können. Aber vermutlich ist gerade das mein Problem: Läuferinnen und Läufer sind meistens auf sich allein gestellt. Beim Sport bin ich eher ein soziales Wesen: Ich brauche einen Stundenplan und eine Person, die meinen inneren Schweinehund antreibt. Es muss zwar kein Gruppensport sein, aber es muss eine Gruppe sein. Inklusive Trainer.

Auch im Lockdown war das meine Motivation, mich doch noch zu bewegen: Das Crossfit-Studio bot Onlineklassen an, bei denen man via Kamera dabei sein konnte. Da fiel es sogar über den Bildschirm auf, wenn das Gewicht besonders leicht (eine Weinflasche statt der großen Wasserflasche) war oder die Liegestütz schlampig ausgeführt wurden. Auf die Gefahr hin, etwas zwänglerisch zu wirken: Noch besser ist es, wenn das Training klar vorgibt, wann ich arbeiten und Pause machen muss. Tabata ist mir am liebsten: Das Konzept verspricht Erfolge in vier Minuten und klingt damit eher nach dem Titel eines schlechten Clickbait-Artikels. In Wahrheit geht es auf den Sportwissenschaftler Izumi Tabata zurück: Er entwickelte 1996 einen Plan, laut dem man sich 20 Sekunden bei maximaler Intensität bewegt, zehn Sekunden Pause bekommt, und das Ganze dann acht Mal wiederholt. Egal, wie schlimm es also ist: Die nächste Pause ist immer in Sicht.

Einen Nachteil hat es aber natürlich auch, wenn man sein Training fremdbestimmen lässt: Letztens musste ich doch eine Runde laufen. Zuerst mit, dann ohne Medizinball im Arm. Ich war aber zumindest nicht allein.



