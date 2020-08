Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger: Finale Weitenjagd mit Heimatgefühlen

Lukas Weißhaidinger lässt in der Südstadt seine Wettkampfsaison ausklingen. Die Tournee durch Österreich bilanziert der Olympiastarter positiv, vom Weltverband fordert er mehr Schutz.

Wien. Die internationale Leichtathletik-Saison hat noch gar nicht richtig begonnen, für Lukas Weißhaidinger aber geht das Wettkampfjahr bereits ins Finale. Am Samstag (18.15 Uhr) wird Österreichs bester Diskuswerfer bei den Staatsmeisterschaften zum letzten Mal auf Weitenjagd gehen, auf exakt jener Anlage in der Südstadt, auf der auf den Traum einer Olympiamedaille hintrainiert. „Die Südstadt ist meine sportliche Heimat. Ich habe einen Riesenrespekt davor, was wir dort alles haben“, sagt der 28-Jährige. Das Antreten sei deshalb Ehrensache, das Ergebnis stehe aber nicht im Vordergrund.