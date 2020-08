Britische Wirtschaft im freien Fall

Ein Konjunktureinbruch von über 20 Prozent stürzt Großbritannien in die Rezession.

London. Nach der höchsten Zahl an Corona-Todesopfern in Europa verzeichnet Großbritannien einen neuen traurigen Rekord: Nach den gestern, Mittwoch, von der nationalen Statistikbehörde (ONS) veröffentlichten Daten verzeichnete das Land mit einem Rückgang von 20,4 Prozent im zweiten Quartal den stärksten Konjunktureinbruch aller führenden Volkswirtschaften. Schatzkanzler Rishi Sunak hielt sich da nicht lang mit Beschönigungen auf: „Wir haben gesagt, dass uns harte Zeiten drohen, und die heutigen Zahlen zeigen, dass wir mitten in harten Zeiten sind.“