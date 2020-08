(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

„Erwartbares Wachstum“ nennen es die einen, vor einem neuen Lockdown warnen die anderen: Der aktuelle Rekordanstieg an Infektionen deutet an, was im Herbst zu erwarten ist.

Die Zahl der Coronainfektionen in Österreich steigt deutlich an. Zwar ist deren Wachstum derzeit noch anders als in Zeiten des Lockdown nicht exponentiell, die Sorge vor einer zweiten Welle im Herbst aber steigt ähnlich schnell.