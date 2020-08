Warum das Rennen ums Weiße Haus noch offen ist

Joe Biden zieht mit der Senatorin Kamala Harris in den Wahlkampf. Umfragen deuten auf einen Machtwechsel im Weißen Haus hin. Tatsächlich ist längst noch nicht klar, dass Donald Trump verlieren wird.

New York. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden ging kein Risiko ein. Mit Kamala Harris nominierte er die Favoritin für die Vizepräsidentschaft. Das moderate Duo will in der Mitte der Gesellschaft auf Wählerfang gehen und nach den Wahlen ins Weiße Haus einziehen. Die heißeste Phase im US-Wahlkampf hat offiziell begonnen, Biden und Harris liegen in den Umfragen voran. Entschieden ist das Rennen jedoch noch nicht. Mehrere Punkte deuten darauf hin, dass Donald Trump bis zum Termin am 3. November an Boden gutmachen könnte.