„Lukaschenko wird nie wieder ein Volkspräsident sein“

Kundgebung von Frauen gegen Behördengewalt in Minsk

Expertin Olga Dryndowa befürchtet im „Presse"-Gespräch eine Verhärtung des belarussischen Regimes sowie eine Repressionswelle.

Die Presse: Wie beschreiben Sie die Stimmung in Belarus?

Olga Dryndowa: Es gibt derzeit zwei getrennte Lebensrealitäten: Tag und Nacht. Tagsüber geht man arbeiten. Nachts finden brutale Auseinandersetzungen mit Spezialkräften statt. Viele fragen mich: Ist das nicht normal in einer Autokratie? Nein, in Belarus ist dieses Gewaltausmaß nicht normal. Menschen wurden höchstens geschlagen, nicht beschossen. Nach drei Nächten habe ich den Eindruck, dass jede Nacht noch gewalttätiger wird, damit sich niemand mehr auf die Straße traut. Es werden Menschen wahllos verprügelt – zum Beispiel ein Mann, der mit seinem Hund Gassi ging.