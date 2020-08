Was Manager von Rom lernen können

Kolumne "Hirt on Management": Folge 131. Was Sie aus den Stärken der römischen Republik lernen können.

Das antike Rom war über viele Jahrhunderte eine Weltmacht und es ist interessant zu sehen, was Managerinnen und Manager aus der Geschichte Roms lernen können.

Besonders interessant finde ich die Zeit der römischen Republik von 509 bis 27 vor unserer Zeitrechnung.

Disclaimer

Natürlich gibt es auch viele Dinge, die wir aus der Geschichte Roms nicht lernen sollten, bzw. glücklicherweise heute hinter uns gelassen haben, wir wollen uns auf die positiven Lektionen konzentrieren.

Klare Rechte und Verpflichtungen

Ein römischer Bürger hatte klare politische und zivile Rechte und Verpflichtungen, die untrennbar miteinander verbunden waren. Einseitiges Anspruchsdenken entsprach in der Republik nicht dem Idealbild des römischen Bürgers.

Solide ethische Grundlagen

Die griechische und römische Philosophie, Wissenschaften und Kultur stellten eine solide Grundlage für alle Menschen mit Verantwortung dar, in der diese auch in ihrer Kindheit und Jugend geschult wurden.

Meritokratie

Das politische System der Republik war vielschichtig organisiert und stellte in weiten Bereichen und über lange Perioden sicher, dass die besten Köpfe sich einbringen konnten, ohne dass es zur übertriebenen Dominanz Einzelner kam.

Eine gut organisierte Armee mit Erfolgsbeteiligung

Die römische Armee war eine disziplinierte, gut organisierte, gut ausgerüstete und innovative Kampfmaschine. Die Legionäre erhielten nicht nur regelmäßige Bezahlung (Sold), sondern auch einen Anteil an der Beute des Kriegszuges. Heute nennen wir so etwas eine Erfolgsbeteiligung.

Effiziente Kommunikation

Das römische Straßennetz war effizient und weitläufig, bis heute beruhen manche Straßen in Europa auf den ursprünglich von den Römern angelegten Straßen. Dadurch war, für damalige Zeiten, schnelle Kommunikation zwischen der Zentrale in Rom und den Provinzen möglich.

Brot, Thermen und Spiele

Die Römer hatten früh erkannt, dass es wichtig war, die weniger privilegierten Schichten bei Laune zu halten.

Deshalb gab es preisgünstige Nahrung und Gesundheitsangebote sowie Freizeitgestaltung, z.B. in der Form von Thermen und preisgünstige bzw. kostenlose, Massenunterhaltungen, wie die Gladiatorenkämpfe und andere Großveranstaltungen, wie z.B. Triumphzüge.

Das Wichtigste in Kürze

Werden Sie sich klar, dass Sie als Manager und Managerinnen Rechte und Pflichten haben, aber auch dass ihre Mitarbeiter Rechte und Pflichten haben. Verfügen Sie über ein klares Wertesystem, an dass Sie sich konsequent halten. Fördern und befördern Sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die kompetent sind. Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg ihres Unternehmens. Sorgen Sie für effiziente Kommunikation in Ihrem Unternehmen, auf Grundlage der modernsten Technologien. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter sich wohl fühlen und keinen Mangel an Unterhaltung und sonstigen Grundbedürfnissen haben.

In der nächsten Kolumne beschäftigen wir uns damit, was wir von den Barbaren, den großen Gegnern der Römer, lernen können.

Michael Hirt ist Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor. Hirt verhilft Führungskräften zu außergewöhnlichen Leistungs- und Ergebnissteigerungen, mit hoher Auswirkung auf den Erfolg ihres Unternehmens. Er studierte in Österreich, den USA (Harvard LPSF) und Frankreich (INSEAD MBA) und ist weltweit tätig.