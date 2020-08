Briefing

Erster gemeinsamer Auftritt von Harris und Biden: Der demokratischen Anwärter Joe Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris gehen in die Offensive. Bei ihrem ersten Auftritt als Team warfen sie dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump Versagen in der Coronakrise vor: "Amerika ruft verzweifelt nach Führungsstärke“. Mehr dazu

US-Außenminister kommt nach Wien: US-Außenminister Mike Pompeo kommt heute Nachmittag auf dem Flughafen in Wien an, Österreich ist die dritte Etappe von Pompeos Mitteleuropa-Tour, die am Dienstag in Tschechien begann, am Donnerstag nach Slowenien führt und am Samstag in Polen endet. Das eigentliche Programm des Besuchs in Wien beginnt erst am Freitag.

Festgenommener Demonstrant in Belarus gestorben: Der 25-Jährige war am Sonntag in der Stadt Gomel bei einer Demonstration gegen die Präsidentenwahl festgenommen und zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt worden, wo er nun gestorben ist. Er ist bereits das zweite Todesopfer der landesweiten Proteste gegen Wahlbetrug. Mehr dazu

Milliardenkosten durch Lockdown der Schulen: Die Schließung der Schulen aufgrund der Coronapandemie haben die heimische Volkswirtschaft über sieben Milliarden Euro Wertschöpfung gekostet, so eine Studie der Agenda Austria. Aber auch langfristig gibt es dadurch negative Effekte. Mehr dazu [premium]

Morgenglosse: „Endlich wissen wir, wie systemrelevant die Bildung ist“, schreibt Julia Wenzel zu den Milliardenkosten durch die geschlossenen Schulen. Mehr dazu

