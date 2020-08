Mexiko als gefügige Geliebte

Auch wenn sich zunehmend die von modernen Massenmedien tradierten Bilder Mexikos durchsetzen, in denen das Exotische immer beliebiger und austauschbarer wird, hat sich das lateinamerikanische Land bis heute als eskapistischer Sehnsuchtsraum in der europäischen Literatur gehalten.

Seit Kolumbus ist das literarische Bild von Mexiko in Europa das eines exotisch-abenteuerlichen Paradieses, das auch Raum für zivilisationskritische Elemente bietet.

Dieses ist die neue Welt! Wie sie Christoval Kolumbus aus dem Ozean hervorzog. Glänzet noch in Flutenfrische, träufelt noch von Wasserperlen“, schwärmt Heinrich Heine in „Vitzliputzli“ über Mexiko. Und: „Wie gesund ist diese Welt!“ Mit diesem Blick auf das Land ist der Dichter nicht allein. Es gäbe eine Art literarische Conquista, so die Germanistin und Romanistin Caroline Kodym: Die deutschsprachige Literatur eroberte und unterwarf Mexiko, indem sie es als Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte und Gesellschaftsutopien heranzog. In dieser nicht unproblematischen Liebesbeziehung wird Mexiko vereinnahmt und gefügig gemacht.