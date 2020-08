An acht Berliner Schulen Coronavirus-Fälle

Ein Gymnasium wurde nun wenige Tage nach Schulbeginn bereits wieder geschlossen.

Wenige Tage nach Beginn des neuen Schuljahrs in der deutschen Hauptstadt Berlin sind Coronainfektionen an acht Schulen entdeckt worden. Ein Gymnasium schloss am Donnerstag vorerst, wie ein Sprecher der Bildungssenatsverwaltung sagte. An jeder der betroffenen Schulen gab es demnach bisher nur einen Fall. Direkte Kontaktpersonen seien in häuslicher Quarantäne, Tests würden laufen.

Unklar war noch, ob die geschlossene Schule vorerst weiter zu bleibt oder den Unterricht am Freitag wieder aufnehmen kann. Darüber entscheidet das zuständige Gesundheitsamt. In Berlin hatte am Montag das neue Schuljahr begonnen.

(APA/AFP)