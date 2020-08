Mehr Zeit zum Einreichen: Anmeldung zu ALC um eine Woche verlängert

Noch bis 21. August haben Sie die Chance, bei ALC mitzumachen.

Corona fordert die heimischen Unternehmen in allen Bereichen: Der wochenlange Lockdown und die Krisenbewältigung sowie die von vielen beanspruchte Kurzarbeit und die damit verbundene komplizierte Abrechnungsthematik haben dafür gesorgt, dass viele Unternehmen ihre Jahresabschlüsse verzögert fertigstellen konnten oder gerade fertigstellen.



Daher möchten wir allen, die an Austria's Leading Companies (ALC) teilnehmen wollen, etwas Luft verschaffen und erstrecken die Anmeldefrist zur Teilnahme am Wettbewerb um eine Woche bis zum 21. August. So lang ist der Anmeldelink www.ksv.at/alc offen.



Danach werden alle Einreichungen vom KSv1870 aufbereitet und geprüft, um anschließend von PwC Österreich in dessen objektiven Bewertungsmodell analysiert zu werden. Die Ergebnisse – und somit die besten ALC-Unternehmen jedes Bundeslandes – stehen im Herbst fest. Die Sieger werden schließlich im November ausgezeichnet.



Warum man bei ALC mitmachen soll? Für Erich Humenberger, Geschäftsführer der Denios GmbH in Eugendorf, ist das eine klare Angelegenheit: „Für mich ist dieser Wettbewerb in seiner Gesamtheit ein Musterbeispiel! Kurzes Einreichverfahren mit sehr überschaubarem Aufwand zur Einreichung, relevante und unbestechliche Wirtschaftskennzahlen als Kriterien, top Auswertungsverfahren durch die Besten.“



Humenberger macht mit Denios jedes Jahr bei ALC mit – und sieht das auch als Benchmark, wo man als Unternehmen im Vergleich der Besten steht. Im Jahr 2009 hat Denios im Bundesland Salzburg sogar gewonnen. Auch heuer stellt sich Humenberger dem Vergleich: „Last but not least ist ALC eine super Veranstaltung, die dem hohen Niveau des gesamten Wettbewerbs und auch der ausgezeichneten Unternehmen wirklich gerecht wird.“



Die ALC-Auszeichnungen werden auch heuer in zwei Kategorien vergeben: In der Wertung der national tätigen Unternehmen und jener der international tätigen Unternehmen (Details siehe Kasten).



Wir wollen heuer beim ALC-Bewerb auch auf die fordernde Coronazeit eingehen. Dafür bitten wir die Leading Companies, uns kurz zu beschreiben, wie es ihnen geht. Mit welchen Konzepten und Ideen sie die Krise bewältigen. Wie sie Gegenwart und unmittelbare Zukunft meistern. Wir wollen dann abseits der objektiven Zahlenbewertung die spannendsten Comeback-Storys identifizieren, diese im Rahmen von ALC vorstellen und mit einem Sonderpreis auszeichnen. (hp)

Die ALC-Kategorien Die ALC-Sieger werden in zwei Kategorien gekürt: National tätige Unternehmen – mit vorwiegend Geschäftstätigkeit in Österreich. Wobei hier zwei ALC-Preise vergeben werden: die Wertung für kleine Unternehmen (Umsatz: mindestens eine bis maximal zehn Millionen Euro) und für große Unternehmen (Umsatz ab zehn Millionen Euro).



Dazu gibt es einen Award für die Kategorie „International tätige Unternehmen“ – mit folgenden Kriterien: Die Unternehmen weisen in allen operativen Einheiten eine relevante internationale Struktur und folgende Merkmale auf: Produkte und Dienstleistungen sind für den Weltmarkt von Relevanz; internationales Geschäftsmodell, internationale Wertschöpfungskette oder Kundenstruktur, maßgeblicher Exportanteil, Auslandsniederlassungen, strategische Beteiligungen, Abnehmer oder Konkurrenten in ausreichender Quote (int.) sowie Konzernabschluss.



Neben der Zahlenbewertung der Drei-Jahres-Performance bitten wir die ALC-Teilnehmer heuer um ein Statement zur aktuellen Wirtschaftslage mit kurzem Ausblick, wie sie die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft bewältigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2020)