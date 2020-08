Lasst die Hilfe mit Feuerwehrschlauch!

Forum Alpbach 2020. Alle Länder der Welt brauchen jetzt ökonomische Strategien mit rascher Wirkung und langfristiger Vision.

Die größte Herausforderung zur Bewältigung der durch Covid-19 ausgelösten Wirtschaftskrise, ist es sicherzustellen, dass politische Maßnahmen auf kurze Sicht so wirksam wie möglich sind – d. h. die meisten Arbeitsplätze mit den höchsten „Multiplikatoren“ schaffen, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Zugleich sollen dabei die langfristigen Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllt werden. In den USA zum Beispiel erlebten wir vor der Covid-19-Krise eine Gesundheitskrise sowie eine Ungleichheitskrise. Gleichzeitig sahen sich Teile des Landes mit der Herausforderung konfrontiert, sich von der produzierenden Wirtschaft des 20. Jahrhunderts auf die Dienstleistungsgesellschaft und wissensbasierte und grüne Wirtschaft des 21. Jahrhunderts umzustellen. Diese langfristige Vision ist besonders wichtig, weil die Krise uns mit noch mehr Schulden hinterlassen wird. Es ist wichtig, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Aktivseite der Bilanz des Landes zu verbessern – unser Human-, Sach- und Naturkapital.