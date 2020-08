Ehemaliger Wirecard-Asienvorstand starb ohne Fremdeinwirkung

Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Der Manager Christopher Bauer habe eine Vorerkrankung gehabt.

Vergangene Woche wirbelten Berichte über den mysteriösen Tod des ehemaligen Asien-Vorstands von Wirecard durch die Medien. Nach den heutigen Angaben der philippinischen Justizbehörde starb Christopher Bauer am 27. Juli in einem Krankenhaus in Manila eines natürlichen Todes. Der 44-Jährige habe an einer Vorerkrankung gelitten, sagte Justizminister Menardo Guevarra am Donnerstag.

Bauer galt als wichtige Kontaktperson des Ex-Vorstands Jan Marsalek. Es gibt Gerüchte, dass Marsalek hunderte Kilogramm Bargeld auf die Philippinen geschafft habe. Dort sollen die Bundespolizei und eine Anti-Geldwäsche-Einheit auch gegen Christopher Bauer ermittelt haben.

(APA)