Der gelöschte Name

Sasha Filipenkos Romandebüt, „Rote Kreuze“, erzählt eindringlich und historisch gehaltvoll von der Russin Tatjana, einer Überlebenden des Stalin-Terrors.

Freunde kann man sich aussuchen, Nachbarn nicht, weiß ein lebenskundlicher Allgemeinplatz. In Sasha Filipenkos Romanerstling erweist sich die Nachbarschaft zu einer über 90-jährigen Russin für den jungen Zuzügler Alexander in einem Minsker Mietshaus nachgerade als Glücksfall. Anfänglich als lästig empfunden, werden die Erzählungen und Berichte der körperlich hinfälligen Greisin für ihn bald überaus fesselnd.



Die Begegnung im Hausgang und dann in Alexanders Wohnung ist indes nur die Rahmenhandlung für einen Monolog voll zeitgeschichtlich aufschlussreicher Rückblenden. Die alte Dame namens Tatjana gehörte nämlich zu den Verfolgten von Stalins Terrorregime. Ihrem immer neugieriger werdenden Nachbarn weiß sie darüber Haarsträubendes aus ihrem wechselvollen persönlichen Erleben mitzuteilen.