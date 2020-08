50 Jahre Kleines Café: „Heast, ist das ein schönes Lokal!“

Anno 1970 gelang es Hermann Czech, in einen verwinkelten historischen Bestand eine kleine – nomen est omen – Besonderheit zu setzen: das Kleine Café am Franziskanerplatz. Wiederbegegnung mit einer Institution.

Der Architekt Hermann Czech und der vormalige Schauspieler und lebenslange Gastronom Hanno Pöschl müssen da jetzt einfach durch. Sie müssen es sich gefallen lassen, ein wenig gefeiert zu werden, auch wenn der eine nicht schon wieder als Kaffeehausarchitekt bezeichnet werden will und der andere keine Lust mehr auf Öffentlichkeit hat. Doch es wird ein runder Geburtstag begangen: Ein gemeinsames Kind, wenn man so will, feiert heute den 50er, und dieses Jubiläum des Kleinen Cafés am Wiener Franziskanerplatz bejubeln nicht nur die Stammgäste, sondern es darf auch zum Anlass genommen werden, über Qualität und Funktionalität, über Raffinesse und Zeitlosigkeit wirklich gelungener Architektur nachzudenken.