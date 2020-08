Sanktionen, die Antwort auf alle politischen Fragen?

Politische Spannungen wie zwischen den USA und Russland bedeuten für Unternehmen oft fehlende Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Sanktionen und Embargos waren seit jeher das Werkzeug der Weltgemeinschaft, die „schwarzen Schafe“, also Länder, die sich nicht an die Regeln dieser Gemeinschaft halten, durch wirtschaftlichen Druck – bis hin zur wirtschaftlichen Isolation – in diese Konformität zu zwingen. Diese Gemeinschaft wurde weithin durch die Vereinten Nationen repräsentiert, die in Form von Beschlüssen oder Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats Sanktionen als Mittel zur Erhaltung des Friedens, Einhaltung von Menschenrechten und Lösung bewaffneter Konflikte einsetzt.



Aber auch die Europäische Union beschließt Sanktionen als Teil ihrer „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“. Darauf, was so ein Verhalten nun beinhalten darf, konnte man sich da und dort nicht immer einigen. Dies führte dazu, dass Staaten in Hinsicht auf Sanktionen auch eigene Wege beschritten – zum Missfallen anderer. Ein Beispiel dafür sind die Kuba-Sanktionen der USA Mitte der Neunzigerjahre, welche prompt zu einer Abwehrreaktion der Europäischen Union in Form eines sogenannten Blocking Statute führten.