Was halten Sie von Political Correctheit, Lisa Eckhart?

In der ersten Folge nach der Sommerpause trifft Anna Wallner auf die derzeit so polarisierende steirische Kabarettistin Lisa Eckhart und spricht mit ihr über die Cancel-Culture-Debatte, ihren Debütroman, ihr Verständnis von Feminismus und wieviel Kunstfigur in ihr steckt.

Zu hören ist der Podcast direkt hier auf DiePresse.com, Apple und Google, Spotify und Podimo.

Wenn Sie keine Folge unseres Podcasts verpassen wollen, aktivieren Sie in der „Presse"-App (unter >> Einstellungen >> Push Notifications) die Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone bei jeder neuen Folge von 1848.

Alle bisherigen Podcast-Folgen und die Podcast-Reihe „Corona Diaries“ finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast

Schreiben Sie uns!

Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

Der Podcast wurde entwickelt von Anna-Maria Wallner (Idee, Konzept, Moderation und Stimme) und Georg Gfrerer (Ton, Aufnahme, Schnitt).



(red.)