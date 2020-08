Die Angst vor Coronapartys am Balkan wächst

(c) Schmid/picturedesk.com

Ein Bild aus besseren Zeiten: Die Clubs in Zrće Beach sind bei Jungen beliebt. Masken sind dort aber Mangelware.

Die Zahl positiv getesteter Urlauber steigt. Wird Kroatien das neue Ischgl?

„Eine Maske habe ich am Strand kein einziges Mal gesehen“, erzählt die 19-jährige Eva, die Ende Juli eine Woche auf der Insel Pag in der kroatischen Adria verbrachte. Wie auch viele deutsche Maturanten hatte die Wienerin mit zehn ehemaligen Schulkollegen in Novalja ein Appartement gemietet. Nach der Rückkehr wurden fünf von zehn positiv auf Corona getestet. Nur ein Beispiel von vielen Urlaubern, die nach einer Reise auf den Balkan nun infiziert zurückkehren.